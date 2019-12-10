نائب يدعو الطاقة النيابية للتحقيق بشبهات هدر مال عام في عقد للكهرباء

دعا النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، الثلاثاء، لجنة النفط والطاقة البرلمانية، بفتح تحقيق عاجل وفوري في المعلومات التي تناقلتها وسائل اعلام بشان وجود شبهات هدر بالمال العام في احد عقود وزارة الكهرباء.

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، ان "هنالك معلومات تناقلتها وسائل اعلام حول عزم وزارة الكهرباء توقيع عقد بمشروع استخدام تقنية التثليج (TIAC/ Chiling) لتبريد الهواء الداخل الى التوربينات الغازية ولثلاثة مراحل"، مبينا ان "المبلغ الذي تم تناوله في الخبر يمثل رقما خطيرا وهدر واضح بالمال العام بحال صحت تلك المعلومات".

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واضاف العقابي، ان "لجنة النفط والطاقة البرلمانية بصفتها اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة عمل وزارة الكهرباء، مطالبة بفتح تحقيق فوري وعاجل في تلك المعلومات"، مشددا على ان "وزير الكهرباء حاليا هو وزير تصريف اعمال وليس من صلاحيته توقيع اي عقود واي اجراء من هذا الشان يمثل خرق قانوني ومخالفة واضحة تستوجب المحاسبة من الجهات الرقابية المختصة".

وكان مصدر مطلع، كشف امس الاثنين، عن وجود شبهة هدر بالمال العام بعقد تعتزم وزارة الكهرباء توقيعه وتصل قيمته الى 900 مليون دولار، مبينا ان العقد بحال المضي به يعد مخالفة من الناحية القانونية لكونها مشاريع من الممكن تجزئتها.