صالح: ملتزمون باختيار رئيس وزراء لحكومة مؤقتة ضمن التوقيتات الدستورية

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، على الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس مجلس وزراء لحكومة مؤقتة مرضي عنه من الشعب.
وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، عدداً من رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب، وتدارس الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد".
وشدد على، "رفض العنف، ومجابهة الخارجين عن القانون الذين يستهدفون الاحتجاجات السلمية والأمن العام"، مؤكدا على "تأمين الحقوق الدستورية في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية المتظاهرين السلميين والأمن العام".
واكد رئيس الجمهورية على، "متابعة الأجهزة الأمنية لحماية الناشطين من عمليات الاختطاف والترهيب والتي تقوم بها عصابات إجرامية، والعمل على دعم الدولة ومؤسساتها لفرض سيادة القانون".
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