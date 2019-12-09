نائب: الاعداد لانتخابات شفافة تلبي طموح المواطنين احدى اولويات البرلمان

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك عدد من الاولويات لدى البرلمان بالمرحلة الحالية اولها المشهد الأمني الخطير في استهداف المتظاهرين والتصدي لتلك الانتهاكات"، مبينا أن "الأمر الآخر يرتبط بتلبية مطالب المتظاهرين والتي ينبغي أن تكون حاضرة داخل البرلمان".وأضاف العقابي، أن "الاعداد لانتخابات نزيهة وشفافة تلبي طموحات المواطنين هو احد الاولويات لدينا، وهي تبنى على ثلاث ركائز تم استكمال اولها، وهو تشريع قانون مفوضية الانتخابات رغم تحفظنا على بعض المواد فيه وتبقى لدينا ركيزتين نعمل على استكمالهما، اولهما تشكيل مفوضية، يتم ابعادها عن المحاصصة الحزبية والمكوناتية، اما الثالثة فهي تشريع قانون الانتخابات وهو ما نعمل عليه حاليا".

واكد العقابي، ان "قانون الانتخابات هو جوهر العملية الانتخابية والتداول السلمي وبحال لم ياتي قانون يحقق تكافؤ الفرص ويلبي مطالب الجماهير ويحقق التنافس الحر بين المرشحين، فان العملية السياسية ستنتكس مرة اخرى"، مشددا على ان "النقمة الشعبية واضحة وظاهرة بالتالي فنحن نبحث عن مخرجات واساسيات وافكار جديدة من شانها ان تعطي خيارات وفرص مناسبة للعملية الديمقراطية".