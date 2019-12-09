2019-12-09 | 14:32 73 مشاهدة قائمة العقوبات التي اصدرتها الإدارة الاميركية ضد شخصيات عراقية يعتبرها البعض مساحة لتصفية الحسابات مع اطراف تتمتع بباع طويل في الجهاد، في حين ينظر لها فريق اخر بأنها تنال من هوية بعض القيادات التي اسهمت بتحرير العراق من دنس الارهاب.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: سياسيون عراقيون يدينون قرار العقوبات ويعتبرونه تجاوزا لسيادة البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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