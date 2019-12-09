بالفيديو: الفساد الإداري والمالي يسيطران على هيئة التقاعد

الامر لم يقف عند هذه الاجراءات فقط، انما وصل الحال بالموظفين والمسؤولين هناك الى التمييز بين المراجعين، فمبدأ المحسوبية والتعامل بالرشوة هو ابرز المعوقات بحسب المراجعين مما يعيق انجاز معاملاتهم.

هذا ويقبل يوميا المئات من المراجعين لهيئة التقاعد من اجل استكمال معاملاتهم للحصول على رواتبهم، لتستمر معهم المعاناة جراء تلك الاجراءات المتبعة داخل الهيئة.

