الروتين القاتل وشبهات فساد... ابرز المعوقات التي تواجه شريحة المتقاعدين المقبلين الى هيئة التقاعد الوطنية. فالاجراءات داخل هذه البناية يقول عنها المراجعون بانها تعسفية، ولا تليق بكرامتهم لا سيما وان اغلب المراجعين تتراوح اعمارهم بين السبعين والتسعين عاما.
الامر لم يقف عند هذه الاجراءات فقط، انما وصل الحال بالموظفين والمسؤولين هناك الى التمييز بين المراجعين، فمبدأ المحسوبية والتعامل بالرشوة هو ابرز المعوقات بحسب المراجعين مما يعيق انجاز معاملاتهم.
هذا ويقبل يوميا المئات من المراجعين لهيئة التقاعد من اجل استكمال معاملاتهم للحصول على رواتبهم، لتستمر معهم المعاناة جراء تلك الاجراءات المتبعة داخل الهيئة.
هذا ويقبل يوميا المئات من المراجعين لهيئة التقاعد من اجل استكمال معاملاتهم للحصول على رواتبهم، لتستمر معهم المعاناة جراء تلك الاجراءات المتبعة داخل الهيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الفساد الإداري والمالي يسيطران على هيئة التقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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