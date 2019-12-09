تجمع الأكاديميين العراقيين يؤكد أهمية حسم اختيار رئيس حكومة ضمن التوقيتات الدستورية

وذكر التجمع في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وفداً من تجمع المفكرين والاكاديميين التقى بممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي".

وأضاف أن "اللقاء تناول طبيعة الأحداث التي يمر بها العراق لاسيما حركة الاحتجاجات الشعبية، وضرورة مواصلة الجهد الجماهيري السلمي، واستثماره بالشكل الأمثل للشروع بعملية الاصلاح الحقيقي للبلد".



وأوضح التجمع، أنه "على هامش اللقاء استعرض الوفد توصيات مؤتمره الاخير التي اكدت اعتماد منهج المرجعية الدينية كخارطة طريق لإدارة مؤسسات الدولة، والاشارة الى اهمية التقيد بالتوقيتات الزمنية لحل الازمة الحالية".

وبيّن أن "الوفد ناقش مع الكربلائي اهمية دور النخب الأكاديمية والمثقفة المستقلة في تصحيح الأوضاع الحالية والحث على سلوك الطرق السلمية في التظاهر والتعبير الرافض للفساد والفاسدين، والعمل على تهيئة اجواء المشاركة في إصلاح المنظومة السياسية العراقية".



وشدد المجتمعون بحسب البيان، على "حتمية حسم مجلس النواب اقرار قانوني الانتخابات ومفوضيتها واختيار رئيس حكومة جديد ضمن السقف الزمني الدستوري، والابتعاد عن كل المظاهر السلبية التي تؤثر على ديمومة الحياة الطبيعية بما ينعكس سلبيا على واقع المواطنين".

من جانبه، أثنى ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة على جهود التجمع التي تبذل في إطار اعادة مكانة الاكاديمي العراقي ضمن الأولويات التي ينبغي تحمل مسؤولياتها، آملاً الاستمرار بهذا النهج خدمة للعراق والعراقيين.

