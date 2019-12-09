بالفيديو: استنكار سياسي لعملية الاعتداء على المتظاهرين

الحادثة لاقت ردود افعال سياسية، دولية ومحلية، مطالبة الحكومة والجهات المختصة باخذ دورها الصحيح في حماية المتظاهرين السلميين، وايقاف نزيف الدم الذي طال تظاهرات عدة في مختلف المحافظات.

رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، قال ان عمليات القتل اصبحت كالحفلات، تُقيمها العصابات الإجرامية على حساب أرواح الشباب الثائر، مستغلة غياب دور الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.



من جانبه، رجح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس سروط، تورط جهات خارجية في حادثة استهداف المتظاهرين في السنك والخلاني، فيما اشار حديثه الى ان هناك "جهات دولية واقليمية ومنتفعين" يعملون على تدمير البنى التحتية للعراق وانهاء حالة الالفة التي يعيشها العراقيون في ساحات التظاهر.

هذا وحمل وزير الأمن الوطني السابق قاسم داود، قادة الاجهزة الامنية مسؤولية احداث الجمعة الماضية، متهما احزاب السلطة بتحريك ماوصفها بالميليشيات لارتكاب الجريمة في ساحة الخلاني والسنك.



النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، كان له رأي بجانب الردود الاخرى، بإعادة النظر في ملف الامن الوطني وجهازه وايجاد جهات بديلة لقيادته واستبدال الجهات الاستخبارية، وفتح قنوات للتعيين في الامن الوطني لعناصر قادرة على خدمة البلد.