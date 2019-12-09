الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال احد 'الارهابيين' ايسر الموصل

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال احد "الارهابيين" ايسر الموصل.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٥٠ تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الشرقاط ايسر الموصل".

وأضافت أن المعتقل "هو احد العناصر التي قدمت معلومات عن قطعاتنا الأمنية والمتعاونين معها لداعش الارهابي قبل التحرير، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".