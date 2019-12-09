اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال احد "الارهابيين" ايسر الموصل.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٥٠ تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الشرقاط ايسر الموصل".
وأضافت أن المعتقل "هو احد العناصر التي قدمت معلومات عن قطعاتنا الأمنية والمتعاونين معها لداعش الارهابي قبل التحرير، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال احد 'الارهابيين' ايسر الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.