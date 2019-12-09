اعتقال عصابة للسرقة شرقي الموصل

افاد مصدر امني، الاثنين، باعتقال عصابة للسرقة شرقي الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مكافحة اجرام نينوى- شعبة ابي تمام تلقي القبض على عصابة من 4 افراد مع ضبط كمية كبيرة من الذهب بحوزتهم كانوا قد سرقوه قبل 10 ايام من احد محال الصاغة في حي البلديات شرقي الموصل".

وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن اعتقال عدد من المطلوبين بتهم عدة منها "الارهاب" في بغداد والمحافظات.