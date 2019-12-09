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دولة القانون يدعو إلى استئناف الدوام في المدارس والمعاهد والجامعات

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دعا ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، الملاكات التربوية والتعليمية لاستئناف الدوام في المدارس والمعاهد والجامعات، مطالباً بوقفة مشتركة لمنع من يقوم بإغلاق المدارس والجامعات.
وقال الائتلاف في رسالة وجهها إلى الملاكات التربوية والتعليمية، واطلعت عليه الخليج 365، إنه "شعوراً بالمسؤولية وخطورة تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات على مستقبل أبنائنا الطلبة ومستقبل بلادنا ولإدامة سير العملية التربية بعيداً عن التحديات التي يواجهها العراق، نؤكد على كل المعنيين من أبنائنا الطلاب وجميع الكوادر التعليمية والمؤسسات التربوية المعطاءة، وعلى العشائر العراقية الكريمة، ورجال الأمن، والنقابات والاتحادات، أن يتصدوا متحدين لمنع ظاهرة التعطيل الدراسي وليعيدوا فتح المدارس والجامعات وحماية رجال التعليم ومنع ظواهر التخريب المتعمد التي لا شك بوجود أيادٍ جاهلة أو خبيثة خلفها لا تريد الخير للبلاد".

وأضاف الائتلاف في رسالته: "ندعو الجميع إلى وقفة مشتركة كما لا نستثني حتى المتظاهرين السلميين من أبنائنا أن يمنعوا من يقوم بغلق المدارس والجامعات ومنع الكوادر من مواصلة دورهم التعليمي".

وكان حزب الدعوة الإسلامية دعا، أمس الأحد (8 كانون الأول 2019)، المتظاهرين إلى تجنيب المؤسسات العلمية تداعيات التظاهرات والاحتجاجات، مشدداً على أن منع الدوام يصنف ضمن "الإرهاب الفكري والعلمي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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