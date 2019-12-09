دولة القانون يدعو إلى استئناف الدوام في المدارس والمعاهد والجامعات

دعا ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، الملاكات التربوية والتعليمية لاستئناف الدوام في المدارس والمعاهد والجامعات، مطالباً بوقفة مشتركة لمنع من يقوم بإغلاق المدارس والجامعات.
وأضاف الائتلاف في رسالته: "ندعو الجميع إلى وقفة مشتركة كما لا نستثني حتى المتظاهرين السلميين من أبنائنا أن يمنعوا من يقوم بغلق المدارس والجامعات ومنع الكوادر من مواصلة دورهم التعليمي".
وكان حزب الدعوة الإسلامية دعا، أمس الأحد (8 كانون الأول 2019)، المتظاهرين إلى تجنيب المؤسسات العلمية تداعيات التظاهرات والاحتجاجات، مشدداً على أن منع الدوام يصنف ضمن "الإرهاب الفكري والعلمي".
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