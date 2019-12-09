العراق يدخل مرة اخرى في دوامة قانون الموازنة، وكأنه مشهد يتكرر كل عام. لكن هذه المرة تبدو المشكلة اكبر واعمق في ظل وجود حكومة تصريف اعمال، لا يحق لها ارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان.
اما عضو اللجنة المالية، محاسن حمدون، فقد شددت على ضرورة الانتهاء من مشروع قانون الموازنة والتصويت عليه باسرع وقت ممكن لتمشية الامور، مؤكدة أن لجنتها بعد تواصلها مع رئيس مجلس النواب، ستخرج بصيغة قانونية لقانون الموازنة، بإدخالها ضمن أعمال حكومة تصريف الأعمال، أو تحويل الموازنة الى رئيس الجمهورية من اجل ارسالها إلى البرلمان.
وفي رأي مغاير ينذر بتعقيدات حقيقية في الموازنة، كشف عضو اللجنة ناجي السعيدي عن وجود مشكلة وصفها بالكبيرة في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام المقبل. واشار الى ان الدرجات الوظيفية عقدت مشهد اتمام الموازنة في وقت وفر قانون التقاعد الجديد أكثر من مئتي ألف درجة وظيفية، فضلا عن درجات الحذف والاستحداث التي تتجاوز أكثر من مئتين وخمسين ألف درجة وظيفية.
التفاصيل تشاهدونها في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: المالية النيابية تتحدث عن مخرج لإرسال الموازنة إلى البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.