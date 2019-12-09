فنانة عربية تكشف تعرضها للتحرش في طفولتها! (فيديو)

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن تعرضها للتحرش أكثر من مرة خلال سنوات حياتها. وكانت سماحة ضيفة على مؤتمر "نساء على خط التحرش " في الأردن لدعم النساء، وحكت عن تعرضها للتحرش لأكثر من مرة وهي طفلة صغيرة. وأوضحت كارول سماحة أنها تعرضت للتحرش وهي طفلة، مما سبب لها هاجس في حياتها.



قالت كارول: "تعرضت لحالات تحرش كثيرة. بعمر 5 سنين و7 سنين و9 سنين، من 4 أو 5 مرات". قالت كارول: "تعرضت لحالات تحرش كثيرة. بعمر 5 سنين و7 سنين و9 سنين، من 4 أو 5 مرات". وأوضحت كارول خلال حديثها أنها تحاول توعية ابنتها وتعطيها بعض النصائح حتى تكون واعية لأي شيء يحدث لها.

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