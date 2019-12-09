وسائل اعلام: أنباء عن وصول 500 آلية عسكرية أمريكية إلى الأنبار

ذكرت وسائل اعلامية، ان هناك انباء عن وصول 500 آلية عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد.

وقالت في خبر تابعته الخليج 365، ان "انباء اشارت الى وصول 500 آلية عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي في قضاء هيت بمحافظة الأنبار".

واضافت ان "هذه الاليات قادمة من الأردن".