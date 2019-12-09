العاني: خميس الخنجر كان يمول سابقا ساحات الاعتصامات

اكد نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية ظافر العاني، الاثنين، ان الامين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر كان يمول ساحات الاعتصامات سابقا.
وقال العاني في حديث لـ الخليج 365، ان "الفترة القادمة ستشهد تدخل دولي في المشهد السياسي العراقي"، مشيرا الى ان "امريكا بمرحلة صراع مع حكومة طهران وستضغط على من تعتقد بانهم قريبين على ايران".
واضاف ان "عقوبة الخزانه الامريكية بحق الامين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر مستند الى مسؤول عراقي سابق (مخبر سري)"، مشيرا الى ان "الخنجر كان يمول ساحات الاعتصامات التي كانت تناوئ النظام عام 2013".
يذكر ان وزارة الخزانة الأميركية أصدرت، الجمعة الماضية، قائمة جديدة بالعقوبات، تضم أربع شخصيات عراقية.
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