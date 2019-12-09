التخطيط تعلن عن اطلاق التجربة الميدانية للتعداد العام للسكان في ثلاث محافظات

اعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، عن اطلاق التجربة الميدانية للتعداد العام للسكان في ثلاث محافظات.
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في بيان له تلقت الخليج 365 ان "الوزارة اطلقت التجربة الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن التي تنفذها ملاكات الجهاز المركزي للاحصاء في مناطق مختارة بمحافظات بغداد والبصرة واربيل ".
واضاف الهنداوي ان "التجربة تاتي استعدادا لتنفيذ التعداد نهاية العام المقبل ٢٠٢٠".
يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق كان في العام 1997، وأظهر أن عدد السكان يبلغ نحو 19 مليون نسمة باستثناء محافظات إقليم كردستان، إذ قدر مسؤولون حينها عدد نفوس الإقليم بثلاثة ملايين نسمة.
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