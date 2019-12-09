خارطة طريق الاولمبي لنهائيات آسيا 2020

وسيغادر وفد الاولمبي الى إمارة دبي اليوم الاثنين، للدخول في معسكر تدريبي للاستعداد للنهائيات التي تستضيفها تايلند مطلع العام المقبل.

ووضعت قرعة البطولة المنتخب الاولمبي، الى جانب منتخبات "استراليا - تايلند - البحرين" على ان تفتتح منافسات البطولة في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.



وسيستهل الاولمبي مشواره في البطولة بمواجهة استراليا في الثامن من كانون الثاني المقبل، فيما سيواجه البحرين في الـ11 من الشهر ذاته وبعد 3 ايام سيواجه صاحب الارض تايلند.

ومن اجل مراقبة اللاعبين لضمهم الى صفوف اسود لارافدين، سيتواجد مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش في تايلند لحضور جميع المباريات.

