الحشد يعلن اختراق مواقعه الرسمية ويؤكد: المخترقون نشروا بياناً بشأن أحداث السنك الأخيرة

وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الموقع الرسمي لهيئة الحشد الشعبي - مديرية الاعلام تم اختراقها"، مبينا ان "هناك محاولات لاسترجاعها".

واضاف ان "المخترقين نشروا بياناً نُسب لهيئة الحشد حول أحداث السنك الأخيرة المؤسفة، وهو غير صحيح"، موضحا انه "تم حذف البيان من حسابات المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تبيّن إن الموقع الرسمي مُخترق".



ونشر على مواقع الحشد الشعبي الرسمية، بيانا بشأن تطورات الاحداث الجارية، حيث طالب الحشد في البيان الذي نسب له ببيان الحقائق بشأن احداث الجمعة وطبيعة المجاميع المسلحة والمخربين، كما دعا الى فرض القوات الامنية سيطرتها على ساحات التظاهر واعادة الاوضاع لنصابها.

