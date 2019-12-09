اعلن الحشد الشعبي، عن اختراق مواقعه الرسمية، فيما اكد ان المخترقين نشروا بياناً بشأن أحداث السنك الأخيرة.
واضاف ان "المخترقين نشروا بياناً نُسب لهيئة الحشد حول أحداث السنك الأخيرة المؤسفة، وهو غير صحيح"، موضحا انه "تم حذف البيان من حسابات المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تبيّن إن الموقع الرسمي مُخترق".
ونشر على مواقع الحشد الشعبي الرسمية، بيانا بشأن تطورات الاحداث الجارية، حيث طالب الحشد في البيان الذي نسب له ببيان الحقائق بشأن احداث الجمعة وطبيعة المجاميع المسلحة والمخربين، كما دعا الى فرض القوات الامنية سيطرتها على ساحات التظاهر واعادة الاوضاع لنصابها.
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد يعلن اختراق مواقعه الرسمية ويؤكد: المخترقون نشروا بياناً بشأن أحداث السنك الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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