أعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة، الاحد، عن انطلاق مشروع اممي لإعادة اعمار المنازل المتضررة جراء العمليات الارهابية للأسر النازحة التي مازالت داخل مخيمات النزوح في المحافظة. وقال ابو ريشة في حديث لـ الخليج 365، إن "منظمة الهجرة الدولية باشرت بعملية اعادة اعمار 20 منزلا متضررا جراء العمليات العسكرية والارهابية في قضاء الفلوجة وناحية الصقلاوية شمالي المدينة، يعود للأسر النازحة داخل مخيمات النزوح لعدم قدرتها على اعادة اعمار منازلهم نتيجة التأخير غير المبرر من قبل لجنة التعويضات المركزية وعدم حسم ملف التعويضات من قبل الجهات المعنية رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام من استقرار الأوضاع الأمنية".



واضاف أن "المنظمة المعنية اطلقت مشروع يضمن اعادة اعمار وتأهيل 250 منزلا متضررا جراء العمليات الارهابية يعود للأسر النازحة داخل مخيمات النزوح والتي تعذر عليها اعادة اعمار منازلهم المتضررة نتيجة وضعهم المعاشي الصعب"، مبينا أن "المنظمة المعنية سوف تباشر في غضون الايام القليلة المقبلة بإعادة اعمار وتأهيل منازل اخرى وفي مختلفة مدن المحافظة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار المحافظ يعلن انطلاق مشروع اممي لإعادة اعمار المنازل المتضررة في الانبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.