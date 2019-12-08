نائب يرجح عقد جلسة البرلمان 'الاربعاء او الخميس'

رجح نائب عن تحالف الفتح، عقد جلسة البرلمان المقبلة، يومي الاربعاء او الخميس المقبلين، فيما شدد على اهمية كشف المتورطين بحوادث السنك والخلاني وباقي المحافظات.

وقال عباس الزاملي في حديث لـ الخليج 365، إن "جلسة البرلمان المقبلة نتوقع عقدها الاربعاء او الخميس المقبل، بغية التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب"، مبينا ان "القانون مهم وسيؤسس لمرحلة جديدة بغية اجراء انتخابات مبكرة وشفافة ونزيهة تلبي مطالب الجماهير ودعوة المرجعية".



واضاف الزاملي، ان "ماجرى في ساحة الخلاني والسنك وما سبقها بمحافظات اخرى، هي محاولات من البعض لاعادة الوضع لمرحلة التشنج والمشاكل بعدما نصل الى مرحلة الاستقرار واستتباب الوضع"، متسائلا "عن الجهات التي تستطيع بهكذا سهولة القيام بهكذا اعمال مروعة؟".

واكد الزاملي، على "اهمية ان يكون هناك موقف حازم من قيادات العمليات والاجهزة الامنية والاستخبارية لكشف المتورطين فيها"، مشددا على ان "التظاهرات السلمية امر كفله الدستور لكن استمرار وجود مناطق مغلقة ولا تستطيع القوات الامنية الوصول اليها هو امر غير مقبول".



وكان نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، قد دعا في وقت سابق إلى عقد جلسة طارئة يوم الاثنين المقبل بحضور القيادات الأمنية العليا سيما قيادة عمليات بغداد، لمناقشة استهداف المتظاهرين السلميين.

