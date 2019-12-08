الشابندر: لا يوجد صراع شيعي شيعي ومن راهن عليه مخطئ

وقال الشابندر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إنه "لا يوجد صراع شيعي شيعي ويُخطئ من راهن عليه ولن يحصل صراع عراقي عراقي ويخطئ من خطّطَ له".

وأضاف الشابندر، أن "ما يحصل في ساحات المتظاهرين لا علاقة له بحقوقهم ولن يرفع عنهم مظلوميتهم مهما كانت عناوين حمايتهم والدفاع عنهم"، ماضياً إلى القول: "حذارِ من عودة الثورة منكسرة".

