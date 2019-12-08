بالوثيقة.. الدفاع تحيل قائد القوة الجوية و57 ضابطاً الى التقاعد

قررت وزارة الدفاع، احالة قائد القوة الجوية أنور حمه امين و57 ضابطا الى التقاعد وذلك لبلوغهم السن القانوني. وبحسب وثيقة موقعة من وزير الدفاع نجاح الشمري، فقد تمت احالة 58 ضابطا تبدأ بالتسلسل اولا (الفريق الركن انور حمد امين) وينتهي بالتسلسل 58 الى التقاعد لبلوغهم السن القانوني. كما تضمنت الوثيقة احالة ضابط برتبة رائد الى التقاعد لاسباب صحية.



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