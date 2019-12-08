أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الأحد، عن القبض على مروج للمواد المخدرة بحوزته 15 غرام من الممنوعات ومبلغ من المال مستحصل من المواد المخدرة شمالي بغداد. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القطعات الماسكة والملحقة ضمن قاطع اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالتعاون مع استخبارات اللواء تتمكن من القاء القبض على احد المروجين للمواد المخدرة بحوزته 15 غرام من الممنوعات ومبلغ من المال مستحصل من المواد المخدرة كبائع جوال في منطقة التاجي".



وأضافت القيادة، أنه "تم تسليم المروج اصولياً مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مروّج للمخدرات شمالي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.