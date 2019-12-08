كردستان تنفي الاتفاق مع عبد المهدي على تسليم الإقليم 22 % من الموازنة

نفى اقليم كردستان، اليوم الاحد، الاتفاق مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على تسليم الإقليم 22 % من الموازنة قبل تقديم استقالته، موضحا أن الاتفاق يقضي بتسليم 250 ألف برميل يوميا.
ونفى فارس في تصريحه، صحة الأنباء بشان الاتفاق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قبل تقديم استقالته على تسليم الإقليم 22 % من الموازنة.
وأضاف أن تطبيق هذا الاتفاق سيتم حال إقرار موازنة العام المقبل 2020 .
وأعلن وزير المالية في حكومة اقليم كردستان، يوم الخميس 5 كانون الاول، عن تسليم الحكومة الاتحادية في بغداد 250 الف برميل من النفط الخام "يومياً".
واعلن ائتلاف دولة القانون، يوم امس الاربعاء، رفضه تنفيذ اي اتفاق تقوم به الحكومة الحالية مع اقليم كردستان، كونها حكومة "تصريف اعمال".
وأعربت حكومة إقليم كردستان، بعد اجتماع لها عقد يوم الثلاثاء الماضي، عن املها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية الاتحادية في بغداد.
وبحسب بيان لها، أعرب الاجتماع عن أمله في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، كما حث الكتل الكردستانية في مجلس النواب والكتل الأخرى على دعم إعداد المراحل اللاحقة خلال مناقشة مشروع الموازنة وبما يشمل تأمين الحقوق والمستحقات المالية الدستورية لإقليم كردستان.
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