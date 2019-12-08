'خليجي 24' بين إنجاز تأريخي لـ'الأحمر' وتتويج رابع لـ'الأخضر'

2019-12-08 | 12:45
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يشهد ملعب "عبد الله بن خليفة" في العاصمة القطرية الدوحة في الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد، نهائي بطولة "خليجي 24" بين المنتخبين السعودي والبحريني.
ويملك المنتخب السعودي في مسيرته 3 ألقاب خليجية حققها في الأعوام 1994-2002-2003، ويأمل في أن يضيف اللقب الرابع إلى رصيده الأحد.
وبدأ المنتخب السعودي مشواره في البطولة الخليجية بالخسارة أمام الكويت 1-3 وانتصر في المباراتين الثانية والثالثة أمام البحرين ثم عمان 2-0 و3-1 ليضمن بطاقة العبور إلى نصف النهائي والذي واجه في المنتخب المستضيف قطر وتغلب عليه بهدف وحيد حمل توقيع مهاجمه عبد الله الحمدان ليصعد الأخضر إلى النهائي الخليجي.
في الجانب الآخر يسعى المنتخب البحريني إلى حصد اللقب الأول في تاريخه أمام المنتخب السعودي بعد أن بلغ المباراة النهائية للمرة الأولى، عقب انتصاره في نصف النهائي على المنتخب الوطني العراقي بركلات الترجيح 4-5، في حين كانت بدايته متذبذبة في دور المجموعات حاصداً 4 نقاط من انتصار وحيد أمام الكويت وتعادل أمام عمان وخسارة من الأخضر السعودي.
ويدخل "الأخضر" المباراة النهائية بمعنويات مرتفعة عقب تعافي الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري اللذين غيبتهما الإصابة عن مواجهة نصف النهائي أمام قطر ومن الممكن أن يستعين الفرنسي هيرفي رينارد بخدماتهما في المباراة النهائية.
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