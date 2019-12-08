رفعت شركة فيسبوك دعوى قضائية في محكمة ولاية كاليفورنيا ضد شركة ILikeAd Media International Co ومطورتي تطبيقات يعملان تحتها وهما Chen Xiao Cong وHuang Tao لضلوعهما بعمليات اختراق حسابات مستخدمين في المنصة واستغلالها بالإعلانات.
حيث تقوم الشركة بزرع برمجيات خبيثة في إعلانات تحوي صوراً للمشاهير تغري المستخدمين بالضغط عليها، حيث عند قيام المستخدم بذلك يتم تنصيب البرمجية على نظامه تسمح لهم بالسيطرة عليه
ومن ثم استغلال حسابات المستخدمين للترويج والإعلان عن منتجات غير أصلية ومقلدة وأنواع من المكملات الغذائية وأدوية الضعف الجنسي، حيث تقوم شركة ILikeAD حسب ما كشفت فيس بوك بإخفاء الوجهة الأساسية للروابط التي تستخدمها في إعلاناتها عبر صفحات هبوط مختلفة عن تلك المستخدمة في المنصة.
فيما لم تكشف المنصة عن الآلية التي توصلت بها لوقوف شركة الإعلانات ILikeAD خلف هذه الاختراقات والممارسات غير القانونية، إلا أنها أشارت إلى سعيها الدائم لتطبيق كافة السياسات والقوانين الخاصة بحماية المستخدم وبياناته وعدم استغلالها من قبل المعلنين.
كانت هذه تفاصيل خبر فيسبوك ترفع دعوى قضائية ضد شركة ILikedAD بداعي الاحتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.