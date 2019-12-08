الزراعة تدعو لاستثمار الاراضي الصحراوية بمساحات تزيد على مليون دونم‎

وقال وزير الزراعة صالح الحسني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ندعو لاستثمار الاراضي الصحراوية في المجال الزراعي لدعم المنتج المحلي وتشغيل الايدي العاملة والمساهمة بتطوير الاقتصاد الوطني، من خلال انشاء المشاريع الزراعية بمساحات تزيد على مليون دونم كمرحلة اولى".واضاف الحسني ان "الهدف من المشروع هو زيادة الاراضي الزراعية المزروعة بالمحاصيل المحلية وتحقيق الامن الغذائي للمواطن العراقي فضلا عن توفير المنتجات الزراعية لسد حاجة السوق المحلية".

واكد ان "هذه الخطوة ستعزز من النجاحات المتحققة في القطاع الزراعي وزيادة انتاجية المحاصيل والوصول الاكتفاء الذاتي من الحنطة ومضاعفة المساحات المزروعة من الشلب وبذور الرتب العليا وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية".



واشار الحسني الى ان "المرحلة الاولى لاستثمار الاراضي الصحراوية جاء استكمالا لخطط الوزارة في زيادة المساحات الزراعية وحماية المنتج المحلي من اجل المساهمة بشكل فاعل في تقليل البطالة وتشغيل المزيد من الايدي العاملة في القطاع الزراعي".

يذكر ان العراق يعاني من قلة الاراضي الصالحة للزراعة وتدني إنتاجية الأرض الزراعية ،مما حذا بالعراق لاستيراد الخضر والفواكه لسد النقص..