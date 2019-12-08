تحديد موعد مباراة النوارس في ملحق دوري ابطال آسيا

رياضة 2019-12-08 | 12:07 2,365 مشاهدة حدد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، موعد مباراة الزوراء أمام منافسه بونيودكور الأوزبكي ضمن الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.



وأوضح، أن "الفائز من المواجهة، سيواجه نادي العين الإماراتي بتأريخ 28 كانون الثاني المقبل في الإمارات، لتحديد المتأهل لدوري المجموعات الذي ينطلق في السابع من شهر شباط المقبل". وقال المنسق الإعلامي لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث لـ الخليج 365، إن "الاتحاد الاسيوي، حدد 21 كانون الثاني المقبل، موعداً لمباراة الزوراء أمام بونيودكور الأوزبكي في أوزبكستان ضمن ملحق دوري أبطال آسيا".وأوضح، أن "الفائز من المواجهة، سيواجه نادي العين الإماراتي بتأريخ 28 كانون الثاني المقبل في الإمارات، لتحديد المتأهل لدوري المجموعات الذي ينطلق في السابع من شهر شباط المقبل". يذكر أن الزوراء والشرطة يمثلان العراق في دوري أبطال آسيا 2020.



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