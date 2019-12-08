طلبة محتجون يغلقون البوابة الرئيسية لجامعة كربلاء

أغلق طلبة محتجون، الأحد، البوابة الرئيسية لجامعة كربلاء ومنعوا الدخول اليها. وقال مراسل الخليج 365، إن طلبة محتجين أغلقوا البوابة الرئيسية لجامعة كربلاء. وأضاف، أن المحتجين منعوا دخول الطلبة والكوادر التدريسية والموظفين إلى الجامعة.

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