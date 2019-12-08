أطلق متظاهرون في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، اليوم الأحد، حملة لدعم المنتج الوطني في العراق، داخل ساحة الحبوبي. وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة، إن تظاهرات ساحة الحبوبي، في مدينة الناصرية، شهدت منذ صباح اليوم، انطلاق حملة لدعم المنتوج المحلي الوطني، عبر نشر صور وعرض سلع عراقية من مواد غذائية وغيرها. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. متظاهرو الناصرية يطلقون حملة لدعم المنتج الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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