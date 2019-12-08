بالصور.. تظاهرة طلابية قرب الجامعة التكنولوجية

تظاهر العشرات من طلبة الجامعة التكنولوجية، اليوم الأحد، تنديداً باستهداف متظاهرين في منطقة السنك. وقال مصدر أمني، في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات من طلبة الجامعة التكنولوجية نظموا تظاهرة، وسيتم التوجه بمسيرة إلى ساحة التحرير تنديداً باستهداف متظاهرين في منطقة السنك".

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