بالصور.. طلبة إعداديات النجف يتجمعون في ساحة ثورة العشرين

تجمع المئات من طلبة الاعداديات في محافظة النجف، اليوم الأحد، في ساحة ثورة العشرين وسط المحافظة، مؤكدين اضرابهم عن الدوام الرسمي.

وحصلت الخليج 365، على صور لطلبة الاعداديات في النجف، وهم يتجمعون في ساحة ثورة العشرين، قبل أن يتوجهوا إلى ساحة الصدرين (ساحة التظاهرات في النجف)، مؤكدين استمرارهم بالاضراب عن الدوام.

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