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العراق رابع مستورد للأحذية والجلود التركية بقيمة 78 مليون دولار

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أفاد مسؤول تركي، اليوم الاحد، بأن الصادرات التركية من الأحذية والمصنوعات الجلدية بلغت مليار و550 مليون دولار، منذ مطلع العام 2019.
وقال رئيس اتحاد مصدّري الجلود والمصنوعات الجلدية في إسطنبول، مصطفى شينوجاك، في حديث صحفي، إن تركيا صدرت الأحذية إلى 186 دولة، والمصنوعات الجلدية إلى 202 دولة، خلال نفس الفترة.

وأضاف أنهم يهدفون إلى رفع صادرات الأحذية إلى ملياري دولار في العام 2020، وذلك عبر إحياء هذا القطاع.


وذكر شينوجاك أن الصادرات التركية من المصنوعات الجلدية، إلى الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، سجلت ارتفاعا خلال السنة الحالية.

وأشار إلى رغبة الاتحاد في فتح أسواق جديدة، والرفع من حجم الصادرات إلى أخرى، على غرار السوق الكورية.

وتصدرت روسيا مستوردي الأحذية والمصنوعات الجلدية التركية، حيث بلغت قيمتها 170 مليون دولار، تلتها ألمانيا بـ 115 مليون دولار، وإيطاليا بـ 113 مليون دولار.

وجاء العراق في المرتبة الرابعة، بـ 78 مليون دولار، ثم إسبانيا بـ 66 مليون دولار، وكوريا الجنوبية بـ 60 مليون دولار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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