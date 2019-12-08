إضراب عن الدوام في أغلب مدارس شرق بغداد

أفاد مصدر محلي، اليوم الأحد، بأن أغلب طلبة المدارس شرق العاصمة بغداد أضربوا عن الدوام الرسمي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أغلب مناطق شرق العاصمة بغداد شهدت إضراب طلبة المدارس عن الدوام الرسمي".
وبشأن الموقف الأمني في العاصمة، ذكر المصدر أن "الوضع الأمني جيد مع توافد أعداد قليلة إلى الساحات".
وأوضح، أن "المتظاهرين في الخلاني والسنك متمركزون عند الخط الأول ومرآب السنك"، مبيناً في الوقت نفسه أن "الوضع جيد في ساحة الوثبة ومنطقة حافظ القاضي وقرب جسر الأحرار".
وبشأن الموقف الأمني في العاصمة، ذكر المصدر أن "الوضع الأمني جيد مع توافد أعداد قليلة إلى الساحات".
وأوضح، أن "المتظاهرين في الخلاني والسنك متمركزون عند الخط الأول ومرآب السنك"، مبيناً في الوقت نفسه أن "الوضع جيد في ساحة الوثبة ومنطقة حافظ القاضي وقرب جسر الأحرار".
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