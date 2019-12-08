النزاهة تكشف تفاصيل عمليات الضبط المنفذة خلال تشرين الأول الماضي

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديريات ومكاتب النزاهة قامت بتنفيذ عددٍ من عمليات الضبط في بغداد والمحافظات خلال شهرتشرين الأول الماضي بلغ عددها (34) عملية ضبط، وبلغت أقيام الفساد فيها أكثر من (400,000,000,000) مليار دينار"، مبينة أن "عملية ضبط قطع أثرية مهربة تصل قيمتها إلى (200,000,000) مليون دولار بحوزة (6) متهمين في ذي قار تعد أبرز تلك العمليات".وأضافت أن "من بين العمليات ضبط مواد غير مطابقة للمواصفات تمَّ التعاقد عليها بموجب ثلاثة عشر عقداً بقيمة (80,096،432) مليون دولار أمريكي في شركة نفط البصرة"، لافتة إلى أنه "تم دفع جميع مستحقات المجهزين منذ عام 2012، إضافة إلى قيام محافظ كركوك بتوزيع (25,000,000,000) مليار دينار من الأموال الخاصة بمشاريع المحافظة على أصحاب الشركات الذين تربطهم به علاقات شخصية وحزبية، ووجود مخالفات في التنفيذ والصرف، وصرفه مبالغ طائلة كضيافة لديوان المحافظة".وأكدت الدائرة، بحسب البيان، "قيام مدير الوقف السني في نينوى وعدد من الموظفين بتعيين أكثر من (250) موظفاً من أقاربهم من الرجال والنساء بصفة (حارس جامع)، وقيامه باستقطاع مبالغ من رواتب الذين تم تعيينهم دون تأليف لجنة حسابات، علماً أن جميع من تم تعيينهم لم يباشروا في أعمالهم".

وبينت أن "كلا من مكتبي تحقيق كركوك وكربلاء نفذ ( 6) عمليات من مجموع العمليات البالغ (34) عملية"، مؤكدة أن "تلك العمليات أسفرت عن ضبط (25) متهماً، كانت النسبة الأعلى منهم في نينوى، إذ بلغ عددهم (7) متهمين".