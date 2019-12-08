دمشق تتوعد فضائية ايطالية اجرت لقاءا مع الاسد ولم تبثه

اعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، أن قناة إيطالية أجرت حوارا مع الرئيس بشار الأسد ولكنها لم تبثه في الموعد المتفق عليه.
وأضافت "صباح يوم الاثنين أبلغتنا مادجوني أنها تريد الاستئذان بتأخير البث، وذلك لأسباب غير مفهومة، وتكرر طلب تأخير البث أكثر من مرة.. ولم يتم تحديد موعد للبث من قبل المحطة المذكورة حتى الآن.. ما يوحي بأن اللقاء لن يبث".
وأشارت الرئاسة إلى أنه "كان ضروريا على القناة كوسيلة إعلامية أوروبية أن تتقيد بالمبادئ التي يدعيها الغرب، وخصوصا أنها تعمل في بلد هو جزء من الاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن تكون الحريات الإعلامية والرأي والرأي الآخر جزءا أساسيا من قيمه".
وتابعت "بالتالي فان المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية يؤكد أنه إذا لم يتم بث اللقاء كاملا خلال اليومين القادمين، فإننا سنقوم ببثه على حسابات الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإعلام الوطني بعد غد الاثنين الموافق الـ 9 من ديسمبر الجاري، الساعة الـ 9 مساء بتوقيت دمشق".
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