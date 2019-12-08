مصرع 43 شخصا بحريق كبير في مصنع بنيودلهي

أفادت الشرطة الهندية، فجر اليوم الأحد، بمصرع 43 شخصا على الأقل جراء حريق ضخم اندلع في مصنع بالعاصمة نيودلهي.
وأشارت الشرطة إلى أن الحادث أودى بحياة 43 شخصا أغلبهم من العمال، فيما أصيب عدد آخر، قائلة إن "أسباب الحريق غير واضحة حاليا، وتم إرسال نحو 30 وحدة من مصلحة الإطفاء إلى الموقع، وتمت السيطرة على الوضع".
وأفادت الشرطة المحلية بأن الحريق انتشر في مساحة قدرها 55 مترا مربعا، وذكرت أنها أغلقت على إثره طريق السيارات راني جانسي، الواقع في المنطقة قرب المصنع
من جانبها، قالت مصلحة الإطفاء إن وحداتهما استطاعت إنقاذ 22 من العمال الذين وجدوا أنفسهم محاصرين في المصنع خلال اندلاع الحريق وتم نقلهم غلى المستشفيات.
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