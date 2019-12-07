رئاسة اقليم كردستان: قلقون من استمرار أعمال العنف في بغداد والمحافظات الأخرى

اعربت رئاسة اقليم كردستان، السبت، عن قلقها من استمرار الأحداث وأعمال العنف في بغداد والمحافظات الأخرى، محذرة من خروج الوضع عن السيطرة.

وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ننظر بقلق بالغ إلى استمرار الأحداث وأعمال العنف في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى"، مبينا ان "عمليات القتل التي استهدفت المتظاهرين المدنيين في جسر السنك وساحة الخلاني ببغداد، جرائم غير مبررة والمجرمون مهما كانوا ومن اي طرف كانوا، على المؤسسات والجهات المسؤولة في العراق أن تعثر عليهم وتتعامل معهم وفقاً للقانون".

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واضافت "نحن إذ نتقدم بتعازينا القلبية العميقة لذوي الضحايا ونشاركهم أحزانهم ونرجو الشفاء العاجل للجرحى، نشدد على أن التظاهرات السلمية حق دستوري مشروع ومكفول وأن من غير المقبول بكل الصور أن يمارس تلك التجاوزات والعنف المفرط ضد المتظاهرين وأن يتم استهدافهم باعتداءات وهجمات من هذا النوع".

واكدت ان "من واجب جميع الأطراف التعامل بروح وطنية مسؤولة مع الوضع لكي لا يخرج عن السيطرة ولا تقع تطورات أكثر خطورة، ولا يراق المزيد من الدماء"، مشددة على ضرورة "أن يتصرف الجميع ضمن إطار القانون".