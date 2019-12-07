محافظ النجف: التحقيقات مستمرة بشأن ما جرى في الحنانة

نفى محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، الخبر الذي تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم تعرض منزل مقتدى الصدر لاعتداء عن طريق الطائرة المسيرة، فيما أكد أن التحقيقات مستمرة بشان ما جرى في الحنانة.
وحمل المحافظ، الجهات التي تنشر الاخبار الكاذبة عن الحكومة المحلية "المسؤولية القانونية لأي خرق او تعدي يضر بالمصالح العامة والخاصة وتضر بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المحلية والاجهزة الامنية وشيوخ ووجهاء العشائر في اعادة الحياة للمحافظة وفتح مؤسسات الدولة".
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