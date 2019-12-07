محافظ النجف: التحقيقات مستمرة بشأن ما جرى في الحنانة

وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحكومة المحلية وعلى رأسها المحافظ وقيادة الشرطة عليهم فتح تحقيق سريع بحادثة الحنانة وعلى اعلى المستويات".

وحمل المحافظ، الجهات التي تنشر الاخبار الكاذبة عن الحكومة المحلية "المسؤولية القانونية لأي خرق او تعدي يضر بالمصالح العامة والخاصة وتضر بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المحلية والاجهزة الامنية وشيوخ ووجهاء العشائر في اعادة الحياة للمحافظة وفتح مؤسسات الدولة".

