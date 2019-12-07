تونس تحضر الصقور لمواجهة مولودية الجزائر في البطولة العربية

وقال مشرف الفريق مهدي جاسم في بيان للنادي، إن "الفريق سيتوجه صباح يوم غد الاحد الى تونس لاقامة معسكر تدريبي يستمر لغاية 13من الشهر الحالي تحضيرا لملاقاة فريق مولودية الجزائر المقرر اقامتها في السادس عشر من الشهر نفسه ضمن منافسات جولة الإياب من دور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال".وأضاف جاسم أنه "من المؤمل ان يخوض الصقور خلال المعسكر مباراتين تجريبيتين هناك مع فريقين من الدوري التونسي سيتم الكشف عنهما في وقت لاحق ،مبينا ان" هذه المباريات تهدف الى رفع معدل اللياقة البدنية والفنية والوصول الى درجة الجاهزية الكاملة لجميع اللاعبين قبل شد الرحال الى الجزائر قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة المصيرية أمام فريق مولودية الجزائر".

يذكر أن القوة الجوية سيواجه الرجاء المغربي في حال تأهل الى دور الـ8 من البطولة العربية.

