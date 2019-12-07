تذاكر نهائي 'خليجي 24' متاحة الكترونياً فقط

وسيتواجه المنتخبان يوم غد على استاد عبد الله بن خليفة في نادي الدحيل عند الساعة الـ11 مساءً بتوقيت بغداد.

وذكر الاتحاد القطري في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، أن "تذاكر نهائي خليجي 24 بين منتخب السعودية و منتخب البحرين أصبحت متاحة للشراء عبر الموقع الإلكتروني http://Gulfcup2019.qa "، مبيناً أنه "لن يتم طرح أي تذاكر عبر نقاط البيع".



يذكر أن السعودية تغلبت على صاحبة الأرض قطر في نصف نهائي البطولة بهدف دون رد، امس الأول، فيما تغلبت البحرين على المنتخب الوطني بركلات الترجيح.