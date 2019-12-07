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تذاكر نهائي 'خليجي 24' متاحة الكترونياً فقط

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2019-12-07 | 16:09

تذاكر نهائي

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اعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، ان تذاكر المباراة النهائية لكأس الخليج "خليجي 24"، بين والبحرين، متاحة الكترونياً فقط.
وسيتواجه المنتخبان يوم غد على استاد عبد الله بن خليفة في نادي الدحيل عند الساعة الـ11 مساءً بتوقيت بغداد.

وذكر الاتحاد القطري في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، أن "تذاكر نهائي خليجي 24 بين منتخب السعودية و منتخب البحرين أصبحت متاحة للشراء عبر الموقع الإلكتروني http://Gulfcup2019.qa "، مبيناً أنه "لن يتم طرح أي تذاكر عبر نقاط البيع".


يذكر أن السعودية تغلبت على صاحبة الأرض قطر في نصف نهائي البطولة بهدف دون رد، امس الأول، فيما تغلبت البحرين على المنتخب الوطني بركلات الترجيح.

 


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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