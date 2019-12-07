تذاكر نهائي 'خليجي 24' متاحة الكترونياً فقط

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2019-12-07 | 16:09
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اعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، ان تذاكر المباراة النهائية لكأس الخليج "خليجي 24"، بين السعودية والبحرين، متاحة الكترونياً فقط.
وذكر الاتحاد القطري في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، أن "تذاكر نهائي خليجي 24 بين منتخب السعودية و منتخب البحرين أصبحت متاحة للشراء عبر الموقع الإلكتروني http://Gulfcup2019.qa "، مبيناً أنه "لن يتم طرح أي تذاكر عبر نقاط البيع".
يذكر أن السعودية تغلبت على صاحبة الأرض قطر في نصف نهائي البطولة بهدف دون رد، امس الأول، فيما تغلبت البحرين على المنتخب الوطني بركلات الترجيح.
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