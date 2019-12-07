الفتح: المقاومة الاسلامية تمر بمنعطف خطير وتواجه ضغطا هائلا للتنازل عن الحقوق والاهداف

وذكر التحالف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"ندين بقوة قرار وزارة الخزانة الامريكية فرض مايسمى (عقوبات) على مجموعة من قيادات الحشد الشعبي ورموز المقاومة الاسلامية".

وأضاف أن "هذا القرار لا يغني ولايسمن من جوع ولا يؤثر في مشروع المقاومة وقدرتها في التصدي للمخطط الاستكباري الذي بدأت تتضح معالمه في الفوضى والخراب والتدمير وتقنين الارهاب وتمويله".



وأوضح التحالف، أن "هذه اللائحة لن تستأصل مشروع المقاومة ورموزها بل تؤصله وتكرسه وتعززه وهو دليل على تنامي الحالة الاسلامية والوطنية التي حررت الارض والانسان من دنس داعش والمنظمات الارهابية الاخرى".

وأكد أن "المقاومة الاسلامية تمر بمنعطف نوعي حساس وخطير وتواجه ضغطاً هائلاً بهدف التنازل عن الحقوق والاهداف وحماية الحريات الاجتماعية من دنس المخططات الاجنبية وان حماية المقاومة من شرور هذا المخطط واجب لايقل قدسية عن حماية الحدود وسيادة الاوطان".