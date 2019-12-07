الفتح: المقاومة الاسلامية تمر بمنعطف خطير وتواجه ضغطا هائلا للتنازل عن الحقوق والاهداف

ادان تحالف الفتح، السبت، قرار وزارة الخزانة الامريكية بفرض "عقوبات" على مجموعة من قيادات الحشد الشعبي ورموز المقاومة الاسلامية، فيما أكد ان المقاومة تمر بمنعطف خطير وتواجه ضغطا هائلا للتنازل عن الحقوق والاهداف.
وأضاف أن "هذا القرار لا يغني ولايسمن من جوع ولا يؤثر في مشروع المقاومة وقدرتها في التصدي للمخطط الاستكباري الذي بدأت تتضح معالمه في الفوضى والخراب والتدمير وتقنين الارهاب وتمويله".
وأوضح التحالف، أن "هذه اللائحة لن تستأصل مشروع المقاومة ورموزها بل تؤصله وتكرسه وتعززه وهو دليل على تنامي الحالة الاسلامية والوطنية التي حررت الارض والانسان من دنس داعش والمنظمات الارهابية الاخرى".
وأكد أن "المقاومة الاسلامية تمر بمنعطف نوعي حساس وخطير وتواجه ضغطاً هائلاً بهدف التنازل عن الحقوق والاهداف وحماية الحريات الاجتماعية من دنس المخططات الاجنبية وان حماية المقاومة من شرور هذا المخطط واجب لايقل قدسية عن حماية الحدود وسيادة الاوطان".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من، أمس الجمعة، عن فرض عقوبات على أربع شخصيات عراقية بينها زعماء في الحشد الشعبي.
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