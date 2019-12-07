أصدر قائد شرطة الديوانية العميد حيدر الخيكاني، السبت، أوامر بحمل السلاح للقوات المكلفة بحماية ساحة التظاهرات لحماية المتظاهرين.
وقال الخيكاني في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم إصدار أوامر بحمل السلاح للقوات المكلفة بحماية ساحة الساعة ( ساعة التظاهرات ) بعد ان كانت منزوعة السلاح في الأيام الماضية".
وأضاف أن "الأوامر جاءت لحماية المتظاهرين على خلفية احداث السنك والخلاني وتشدد امني بمحيط الساحة".
يذكر ان ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد شهدا، مساء امس، اطلاق رصاص حي من قبل مجهولين، اضافة الى قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين، فيما اعلنت وزارة الداخلية، عن فتح تحقيق بالحادث الذي ادى الى استشهاد واصابة 84 شخصا.
وأضاف أن "الأوامر جاءت لحماية المتظاهرين على خلفية احداث السنك والخلاني وتشدد امني بمحيط الساحة".
يذكر ان ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد شهدا، مساء امس، اطلاق رصاص حي من قبل مجهولين، اضافة الى قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين، فيما اعلنت وزارة الداخلية، عن فتح تحقيق بالحادث الذي ادى الى استشهاد واصابة 84 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد شرطة الديوانية يصدر أوامر بحمل السلاح للقوات المكلفة بحماية ساحة التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.