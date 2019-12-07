قائد شرطة الديوانية يصدر أوامر بحمل السلاح للقوات المكلفة بحماية ساحة التظاهرات

وقال الخيكاني في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم إصدار أوامر بحمل السلاح للقوات المكلفة بحماية ساحة الساعة ( ساعة التظاهرات ) بعد ان كانت منزوعة السلاح في الأيام الماضية".

وأضاف أن "الأوامر جاءت لحماية المتظاهرين على خلفية احداث السنك والخلاني وتشدد امني بمحيط الساحة".



يذكر ان ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد شهدا، مساء امس، اطلاق رصاص حي من قبل مجهولين، اضافة الى قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين، فيما اعلنت وزارة الداخلية، عن فتح تحقيق بالحادث الذي ادى الى استشهاد واصابة 84 شخصا.