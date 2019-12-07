مكافحة المتفجرات تعالج ذخيرة حربية شرقي بغداد

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم السبت، عن معالجة ذخيرة حربية شرقي بغداد. وقال اعلام المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم معالجة جسم غريب ضمن منطقة الفضيلية، شرقي بغداد، عبارة عن ذخيرة حربية 105ملم من قبل خبراء مديرية مكافحة المتفجرات". وأضاف، أنه "تمت المعالجة وفق الاجراءات القياسية".

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