بومبيو يدعو الحكومة العراقية للتحقيق مع المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت المحتجين

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، الحكومة العراقية إلى التحقيق مع المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت المحتجين. وقال بومبيو في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليه الخليج 365، :"فرضنا عقوبات على أربعة عراقيين لاستهدافهم المحتجين وسرقة ثروة العراق العامة، ونرى تقارير جديدة عن هجمات عنيفة في بغداد ضد العراقيين الوطنيين".



وأكد على ضرورة "قيام القادة والحكومة بالتحقيق مع المسؤولين عن هذه الهجمات وملاحقتهم".



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