بسبب الارهاق في خليجي 24.. ميمي خارج قائمة الدحيل امام العربي

وشارك ميمي مع اسود الرافدين في بطولة كأس الخليج 24 وشارك في جميع المباريات الـ4 سواء كأساسي او كبديل، مما جعله يتعرض للارهاق.

وكان ميمي قد شارك في مبارا الدحيل الماضية بكأس اوريدو امام السيلية قبيل انطلاق "خليجي 24" باربعة ايام فقط.



وسيدخل الدحيل مباراة اليوم بفرصة واحدة وهي تحقيق الانتصار لضمان العبور للدور التالي من البطولة حيث يحتل الدحيل المركز الخامس في الترتيب برصيد نقطتين بعد ان تعادل مرتين وخسر مواجهتين، بينما يدخلها العربي وهو في المركز الثالث بعد ان نجح في جمع 6 ضمان جعلت تأهله للمرحلة التالية امرا مفروغا منه.