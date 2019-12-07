الامم المتحدة تدين بشدة الهجمات على المتظاهرين السلميين في العراق

وقالت بلاسخارت في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"ندين باقوى العبارات اطلاق النار على المتظاهرين العزل في وسط بغداد ليلة الجمعة، مما ترك عددا عاليا من الوفيات والإصابات بين المواطنين الابرياء".وأضافت أن "قتل المتظاهرين غير المسلحين من قبل عناصر مسلحة يعتبر عملاً وحشياً ضد شعب العراق"، مشددة على "وجوب تحديد هويتهم وتقديمهم الى العدالة دون تأخير".

وحثت بلاسخارت، القوات المسلحة العراقية على "بذل اي جهد لحماية المتظاهرين السلميين من اعمال العنف التي تقوم بها العناصر المسلحة العاملة خارج نطاق سيطرة الدولة"، داعية المتظاهرين السلميين الى "التعاون بشكل بناء للتاكد من حماية الاحتجاجات السلمية على النحو الواجب".



وأكدت، أن "اعمال العنف التي تقوم بها العصابات، والتي ناشئة عن الولاء الخارجي، او بدافع سياسي، تهدف الى تسوية النتائج ووضع العراق على مسار خطير"، مبينة أنه "من الضروري الانضمام الى الدفاع عن الحقوق الاساسية، مثل الحق في التجمع السلمي وحرية الكلام".