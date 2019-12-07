مقرب من الصدر يدعو متظاهري الحنانة للعودة الى منازلهم او ساحات الاحتجاجات

دعا صالح محمد العراقي المقرب من مقتدى الصدر، السبت، متظاهرين الحنانة إلى العودة لمنازلهم أو ساحات الاحتجاجات. وقال العراقي في منشور على صفحته في "الفيسبوك" واطلعت عليه الخليج 365، :"توجيه.. أقيموا صلاة العشائين وعودوا الى منازلكم امنين او الى سوح الاحتجاجات لكي لا يكرر الوقحون فعلتهم ضد المتظاهرين.. حماكم الله وايدكم وشكرا لكم".



وكان "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كشف في وقت سابق من اليوم السبت، عن تعرض منطقة الحنانة في محافظة النجف حيث اقامة الصدر، الى قصف بواسطة "طائرة مسيرة"، عازيا ذلك الى الاوامر الصادر من الصدر تجاه "اصحاب القبعات الزرق" بحماية المتظاهرين.

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