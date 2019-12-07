أكد "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، على ضرورة عدم ترك ساحات التظاهر "حتى لا تتعرض للخطر".
وكان "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كشف في وقت سابق من اليوم السبت، عن تعرض منطقة الحنانة في محافظة النجف حيث اقامة الصدر، الى قصف بواسطة "طائرة مسيرة"، عازيا ذلك الى الاوامر الصادر من الصدر تجاه "اصحاب القبعات الزرق" بحماية المتظاهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقرب من الصدر: لاتتركوا ساحات التظاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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