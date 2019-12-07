مقرب من الصدر: لاتتركوا ساحات التظاهر

ورد صالح على سؤال من أحد اتباع التيار الصدري، جاء فيه، أن "الناس خائفة وتقول إن التظاهرات ستبقى فارغة وفي خطر"، قائلا: "نعم من المهم عدم ترك ساحات الاصلاح.. فلعلها تتعرض للخطر".

وكان "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كشف في وقت سابق من اليوم السبت، عن تعرض منطقة الحنانة في محافظة النجف حيث اقامة الصدر، الى قصف بواسطة "طائرة مسيرة"، عازيا ذلك الى الاوامر الصادر من الصدر تجاه "اصحاب القبعات الزرق" بحماية المتظاهرين.