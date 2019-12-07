بدء اتباع التيار الصدري، عصر اليوم، بالتوجه الى منطقة الحنانة وسط النجف تنفيذا لدعوى وجهت لهم للتظاهر في المنطقة. وفي ادناه مجموعة من الصور:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحنانة الآن.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.