السفارة الامريكية في بغداد تصف احداث السنك بـ'المروعة والمرعبة'

وصفت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم السبت، الاحداث التي شهدتها منطقة السنك وسط العاصمة امس بانها "مروعة ومرعبة"، داعية الى محاسبة مرتكبي هذه الهجمات. وقالت السفارة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "أعمال العنف الوحشية التي وقعت الليلة الماضية ضد المتظاهرين العزل كانت مروعة ومرعبة.. يجب أن يكون للمتظاهرين السلميين الحق في التعبير عن آرائهم دون التعرض لخطر الأذى، وعلى الحكومة العراقية واجب حمايتهم". وطالبت الحكومة بـ"اتخاذ خطوات إضافية لحماية المتظاهرين ومحاسبة مرتكبي هجمات الليلة الماضية". وكان مصدر أمني، كشف في وقت سابق من اليوم السبت، عن تفاصيل الأحداث التي وقعت في منطقة السنك من الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، وفيما بين أن مسلحين مجهولين فتحوا النار صوب المتظاهرين من كل اتجاه، أكد وقوع العشرات بين شهداء وجرحى.

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